Erdoğan 'müjde' diye duyurdu! En düşük memur maaşı ile neler satın alınabilir?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapıldı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Peki en düşük emekli maaşı ile neler satın alınabilir? İşte yanıtı...
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Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.
Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.
Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını belirtti.
Peki en düşük emekli maaşı ile neler satın alınabilir? Patronlar Dünyası 10 bin liralık en düşük maaş ile neler satın alınabileceğini derledi.
İşte en düşük emekli maaşı ile alınabilecekler:
- Kilogramı 500 liradan 20 kilo dana kuşbaşı.
- 250 liradan 5 litrelik 40 teneke ayçiçek yağı.
- Kilogramı 70 liradan 143 adet 5 kiloluk un.
- Kilogramı 150 liradan 67 paket çay.
- Litresi 40 liradan 250 kutu süt.
- 400 liradan 5 litrelik 25 teneke zeytinyağı.
- Tanesi 8 liradan bin 250 adet ekmek.
- Tanesi 25 liradan 400 adet King Size Tadelle.
- Ortalama 1.5 kilogramlığı 85 liradan 117 adet bütün tavuk.
- Litresi ortalama 650 TL’den 15.5 litre rakı.
- 55 liradan 182 paket sigara.
- 240 adetlik mega avantajlı çocuk bezinden 24 adet.
- 1962 TL’den 5 gram altın.
- Salomon’un kışlık botundan sadece 1 tane alınabiliyor, o da indirimli fiyatıyla.
- Litresi 36,80’den 271 TL benzin (Arabası varsa)
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