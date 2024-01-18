Erdoğan 'müjde' diye duyurdu! En düşük memur maaşı ile neler satın alınabilir?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:36

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:36

Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.

Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını belirtti.

Peki en düşük emekli maaşı ile neler satın alınabilir? Patronlar Dünyası 10 bin liralık en düşük maaş ile neler satın alınabileceğini derledi.

İşte en düşük emekli maaşı ile alınabilecekler: