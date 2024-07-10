Bakan Yumaklı'dan 'yeşil alanlar azalıyor' iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaptığı açıklamada "Türkiye'de yeşil alanlar azalıyor" iddialarına yanıt verdi.

AA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:52
Bakan Yumaklı'dan 'yeşil alanlar azalıyor' iddialarına yanıt
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Türkiye'de yeşil alanlar azalıyor" iddialarına yanıt verdi.

Açıklamasında orman yangınlarında zarar gören alanları milyonlarca fidan ve tohumla buluşturduklarını belirten Yumaklı, "21 yılda orman alanımızı 2,6 milyon hektar artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık. Geleceğe nefes olmak için ormanlarımızın yeşiline yeşil katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, "Son 21 yılda orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. 2002'de 20,8 milyon hektar, 2022'de 23,2 milyon hektar, 2023'te 23,4 milyon hektar. Orman alanlarımızı 2,6 milyon hektar artırdık. Sadece 2023 yılında 500 milyondan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk" bilgileri yer aldı.


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