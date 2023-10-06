Bakandan kredi ve hibe açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteğinin artırıldığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyası kapsamında önemli bir açıklama yaptı.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özhaseki "Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık" diyerek şunları paylaştı:
"Konutlar için 750 bin TL hibe,
750 bin TL kredi
Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe,
1 milyon TL kredi
İş yerleri için 400 bin TL hibe,
400 bin TL kredi vereceğiz."
"Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık !?— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) October 6, 2023
??Konutlar için 7?5?0? bin TL hibe,
7?5?0? bin TL kredi
??Ahırlı köy evleri için 7?5?0? bin TL hibe,
1?? milyon TL kredi
??İş yerleri için 4??0?0? bin TL hibe,
4??0?0? bin TL kredi… pic.twitter.com/rWLKQsUheO
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