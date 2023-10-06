Citroen'den kredi ve takas desteği fırsatı

Citroen, otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla ay boyunca müşterilerini bayilerine bekliyor.

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Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:17
Citroen'den kredi ve takas desteği fırsatı
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Citroen, yeni bir araç almak isteyenlere ekim ayında kredi ve takas imkânı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen ekim ayındaki avantajlı kampanyalarla, yeni bir otomobil veya hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

CITROEN C4X

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X için, ekim ayında 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatına ek 50 bin TL takas desteği sağlanıyor.

CITROEN e-C4X

Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X, 20 bin TL tutarında e-şarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi ve 50 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.

CITROEN C4

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4’e de 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 20 bin TL tutarında e-şarj kartı hediyesiyle 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

CITROEN C5 AIRCROSS

Citroen’in SUV modeli C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 150 bin TL takas imkânlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

CITROEN C3

Citroen C3 ise 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlıyor.

TİCARİDE KREDİ FIRSATLARI 

Citroen Berlingo Kombi de 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. 

Citroen ayrıca Jumpy Spacetourer ve Jumpy modellerini 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor.

Citroen, Jumper modelini de 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.


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