Bakan'dan ÖTV'siz telefon açıklaması! Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz, ÖTV'siz Iphone fiyatları ne kadar?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:26

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:26

Vergisiz Iphone fiyatları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra indirimli bilgisayar ve telefon fiyatları merak konusu oluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz, ÖTV'siz Iphone fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bak, "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." dedi.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.