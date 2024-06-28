Bakanlardan peş peşe 'gri liste' açıklamaları: 'Suç örgütleri' vurgusu dikkat çekti

Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:12

Güncelleme: 28.06.2024 - 13:13

Ülkelerin mali suçlarla mücadelesini takip eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 'Gri Liste'ye alınan Türkiye 3 yıl sonra listeden çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde kara para cenneti olduğu gerekçesiyle eleştirilen Türkiye, ekonomik krizin artması ve dışardan borç para bulunamaması nedeniyle listeden çıkmak için adımlar atmaya başlamıştı.

Soylu'nun yerine atanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği günden beri hemen hergün yasadışı örgütlere karşı yapılan operasyonları sosyal medya hesabından duyuruyordu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da benzeri çalışmalar yürüttüklerine dair mesajlar veriyor ve Gri Liste'den çıkışın ilk hedef olduğunu belirtiyordu.

İLK MESAJ ŞİMŞEK'TEN: BAŞARDIK

Singapur'da yapılan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısında Türkiye'nin Gri Liste'den çıkartılmasına karar verildi. Toplantıya katılan Mehmet Şimşek 'Başardık' diye mesaj attı.

Başardık ???? — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu mesajı verdi:

"Ülkemizin “Gri Liste”den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

??GRİ LISTE’DEN ÇIKTIK????

Ülkemizin “Gri Liste”den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.



Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla… pic.twitter.com/RyVUuqI2Qy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 28, 2024

Ticaret Bakanı Ömer Bolat mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız ekonomi politikaları, ülkemizin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam etmektedir. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır."

Uyguladığımız ekonomi politikaları, ülkemizin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam etmektedir.



Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 28, 2024

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yeni durumla birlikte borçlanma maliyetlerinin düşeceğine işaret etti.

Yılmaz, Türkiye'nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış oldukları eylem planı sayesinde, Türkiye'nin bugün gri listeden çıktığını belirtti.

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin finansal sistemine olan güveninin daha da güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."