Son dakika... Türkiye 'Gri Liste'den çıktı! Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:48

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:41

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu.

Buna göre FATF, Türkiye'yi 3 yıl sonra sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu 'Gri Liste'den çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Başardık" mesajı paylaştı.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

Şimşek, Türkiye'nin FATF'nin (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.

FATF, 2021 yılında Türkiye'yi "kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı" gerekçesiyle sözkonusu listeye almıştı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye'nin 'Gri Liste'den çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.

Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

TÜRKİYE NEDEN LİSTEYE GİRMİŞTİ?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, "kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı" tespitiyle Türkiye'yi 2021 yılında 'Gri Liste' tabir edilen listeye almıştı.