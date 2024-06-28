Şimşek Singapur'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor

Yayınlanma: 28.06.2024 - 07:14

Güncelleme: 28.06.2024 - 07:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu ifade eden Yılmaz, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye FATF'den gelen bir ekibin saha incelemesi yaptığını, "son derece olumlu bir rapor" hazırladığını belirtti.

"Yarın olumlu bir karar çıkacağına inanıyoruz. Çıkmazsa da bunu siyasi olarak yorumlarız" diyen Yılmaz, gri listeden çıkılmadığı takdirde "dünyanın sonu olmadığını" söyledi.

Ancak "Çıktığınız zaman finansal çevrelerde daha fazla güven telkin etmeniz, daha rahat bir şekilde Türkiye'ye finansal akışların sağlanması konusunda bir avantaj" söylerini ekledi.

FATF, 2021 yılında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Şimşek iki günlük ziyaret sırasında FATF toplantısına katılıp konuşma yapacak, yatırımcılar ve Singapur siyasi liderleriyle görüşecek.

Yılmaz, Ankara'nın, FATF'nin talebi doğrultusunda kripto varlık yasa tasarısı da dahil olmak üzere birçok düzenleme yapıldığını ve görev grubunun Türkiye'yi "gri listede" tutması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Yılmaz, Mayıs ayında yaptığı açıklamada da Türkiye'nin Haziran ayında gri listeden çıkmasını beklediğini söylemişti.

CNN Türk yayınında konuşan Yılmaz ayrıca, "Enflasyon sadece ekonomik bir hadise değil, sosyal boyutu da olan bir hadise. Gelir dağılımını da etkiliyor. Bütün bu yönleriyle düşündüğümüzde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek ve bunu çok yönlü bir politika setiyle adım adım başarıyoruz" dedi.

Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi beklediklerini belirten Yılmaz, "Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz" sözlerini ekledi.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı FATF, 2021'de, Türkiye'de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

2019 yılında ise Türkiye'ye dair yaptığı değerlendirmede, "terörizmle ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasıyla ilişkili varlıkların dondurulması" tarafında iyileşmelerin yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

FATF NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) internet sitesinde yer alan bilgilere göre FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde kuruldu.

FATF'nin toplam 40 üyesi bulunuyor.

Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'e üye oldu.

FATF faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor.

FATF, her yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştiriyor.

Bu toplantılar her yıl genellikle Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yapılıyor.

FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirmekte.

FATF, ülke raporunda tespit edilen eksiklikleri iki yılda bir yapılan güncelleştirme (Biennial Update) ve düzenli izleme (Regular Follow Up) ile takip ediyor.