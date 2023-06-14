Bakanlığa bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı’nda işçilerin grevi sürüyor: Enflasyonun faturası emekçiye!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:07

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) işçileri, memur ücreti zammından 6 puan daha düşük bir zam teklifi ve taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretlerindeki yüzde 36’ya varan hak kaybı nedeniyle 8 Mart tarihinde grev kararı aldı.

Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar işçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) öncülüğünde greve başlayan emekçiler, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Odakule binası önünde 1 ayı aşkın süredir mücadelelerini sürdürüyor.

13 yıldır İSTKA bünyesinde birim şefi olarak görev yapan Süleyman Bayezıt, işveren tarafınca teklif edilen enflasyon eksi 6 oranında zam teklifini kabul etmedikleri için greve çıktıklarını belirtti. Bayezıt, “Bize sunulan teklif ilk altı ay için enflasyonun eksi 6 oranındaydı, ikinci altı ay için de aynı oranda zam teklifi yapıldı. Bu maaşlarımızda yüzde 12’nin üzerinde bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor. Bunun haricinde taşerondan kadroya geçmiş olan işçilere verilen bölge yardımının da kesilmesi teklif edildi. Bu teklifler kabuledilebilir değil. Türkiye’de enflasyon artarken emekçilerin maaşı düşüyor” dedi.

ENFLASYON ORANINDAN DÜŞÜK TEKLIF

Devlet memurlarına verilen enflasyon oranında bir zam istediklerini ifade eden Bayezıt, “İstanbul’da hayatımızı sürdürebileceğimiz düzeyde bir maaş artışı istiyoruz. Bir önceki Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yenilenmesini istedik ancak kabul etmediler. Bize enflasyona oranla daha az zammı kabul ettirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘OLUMLU YANIT ALAMADIK’

TEZ-KOOP-İŞ 5’nolu Şube İdari Sekreteri Şenel Yılmaz ise işverenlerle görüşmenin sürdüğünü aktardı. Yılmaz, “Bir ayı aşkın süredir grevdeyiz. İşveren tarafıyla görüşmelerimiz sürüyor. Henüz olumlu bir geri dönüş alamadık. Ancak işçiler istediklerini alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.