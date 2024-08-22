Bakanlık 8 ayda yüzde 50 zamlanan fiyatlara müdahale için odalar aracılığıyla harekete geçti

Yayınlanma: 22.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 04:00

Yurttaş enflasyonist ortamda hemen her gün yeni bir zamla uyanırken ekonomi yönetimi de fiyatları frenlemek için yeni yöntemler denemeye devam ediyor. Bu yöntemlerden birisi de temel ürünlerdeki tarifeli fiyatlar oldu. Ekmek ve simitte uygulanan ve tartışmalara konu olan fiyat tarifesi uygulamasında şimdi sıra ambalajlı suya geldi. İstanbul Gazoz, Su, Şerbet, Boza, Turşu ve Sirke İmal Eden ve Satanlar Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı’nın talebi ile suda fiyat tarifesi yayımladı.

140 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Ambalajlı su üreticileri, odaya bağlı olmadıkları gerekçesi ile tarifeye uymak zorunda olmadıklarını söylerken oda başkanı Ahmet Turan Kaya, “Herkes uymak zorunda” dedi.

Yurttaşın en temel tüketim maddelerinden içme suyuna gelen zamlar durmak bilmiyor. İstanbul’da 2024 yılına ortalama 70-80 TL aralığında başlayan 19 litre damacana su fiyatları, aradan geçen 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 105-140 TL arasına çıktı. Piyasada fiyatları dengelemek için daha önce ekmek ve simit üreticilerinin zam taleplerini reddeden Ticaret Bakanlığı, şimdi de odalar aracılığıyla su fiyatlarına müdahale etti. Bakanlığın talebiyle İstanbul’daki su satıcılarından oluşan esnaf odası bir tarife çıkardı. Tarifeye göre 19 litre damacana su için 90 TL, 0.5 litre pet şişe su için ise 4.5 TL fiyat belirlendi.

Markalı su üreticilerinin üye olduğu Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadıklarını, bu yüzden de odalar tarafından belirlenen tarifelere uymak zorunda olmadıklarını söyledi. Dernek üyesi firmaların maliyetlerin elverdiği ölçüde fiyatlarını asgari seviyelerde tuttuklarını belirten Kalebaşı, “Ancak son dönemde tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışları maalesef artan üretim, taşıma ve servis maliyetleri nedeniyle ambalajlı sulara da yansıdı. Her firmanın üretim ya da satış yerlerinin tüketiciye olan mesafesine bağlı olarak lojistik maliyetleri büyük farklılıklar gösterebilmektedir” dedi.

ÇİFT BAŞLILIK OLMAZ

Tarifeyi yayımlayan esnaf odası başkanı Ahmet Turan Kaya ise tarifenin; valilik, büyükşehir belediyesi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çift başlılık olmaz, oda üyesi olsun olmasın herkes bu fiyatlara uymak zorundadır. Büyükşehir belediye başkanı ile görüştük, ilçe belediyelerine de yazılar yazıldı. Zabıtalar fiyat denetimlerine başladı. Tüketiciler de tarifeye uymayanları bakanlığa şikâyet edebilir. Taşıma maliyeti fiyat farkı oluşturmaz. Bir kola Erzurum’da da aynı fiyat İstanbul’da da. Su neden fiyat farkı gösteriyor?”