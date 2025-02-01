Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 985 milyon 870 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmasına başlandığı ifade edildi.

Bakanlık açıkladı: Hesaplara yatırılıyor
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:24

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği; 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği; 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

Açıklamada ayrıca, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi. 



Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #Bakan #hesap

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