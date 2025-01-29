Bakanlık açıkladı: O mesleğe ücret ve vergi desteği geliyor!

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile avukatlara yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. Avukatlara ücret ve vergi desteği sağlanacak, kamu ve özel sektördeki avukatların çalışma şartları ve özlük hakları iyileştirilecek.

Bakanlık açıkladı: O mesleğe ücret ve vergi desteği geliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:11

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile avukatlara yönelik önemli düzenlemeleri açıkladı. Hem kamu hem de özel sektörde görevli avukatları kapsayacak düzenlemeler ile avukatların çalışma şartları ve özlük hakları genişletilecek. Stajyer avukatlara 6 ay boyunca ücret desteği sağlanacak, KDV, stopaj ve gelir vergisinde indirim yapılacak. Ayrıca, bir işyerine bağlı avukatların ücretlerine alt sınır getirilecek.

STAJYER AVUKATLARA ÜCRET DESTEĞİ

Strateji Belgesi'nde, adliyelerde staj yapan avukatlara devlet tarafından altı ay süreyle ücret desteği sağlanacağı belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda kanuni düzenlemelerin başlatması bekleniyor.

VERGİ İNDİRİMLERİ AVUKATLARI BEKLİYOR

Adaletin daha erişilebilir hale gelmesi için avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerde indirime gidilecek. Gelir vergisi, stopaj ve KDV gibi vergi kalemlerinde yapılacak indirimlerle avukatların mali yükü hafifletilecek.

Bir işyerinde çalışan avukatların ücretlerine alt sınır getirilecek. Bu sayede avukatların aldıkları ücretlerin belirli bir seviyenin altına düşmesi engellenecek.

ŞİRKETLER İÇİN AVUKAT ZORUNLULUĞU

Bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilecek. Şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğu genişletilecek. Ayrıca, belirli davalarda avukatla temsil edilme mecburiyeti getirilmesi de gündemde. AKP kaynakları, bu adımların avukatlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesini ve ihtilafların azaltılmasını hedeflediğini belirtiyor.


Etiketler: #Adalet Bakanlığı #avukat #Ücret #vergi

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