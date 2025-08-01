Bakanlık açıkladı: Marketlerde 'şekersiz' yasağı başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin 'şekersiz' ifadesiyle satışa sunulmasını yasakladı.

Bu düzenleme, aylar önce yürürlüğe girmesine rağmen, birçok firmanın ürün etiketlerinde henüz değişikliğe gitmediği görülüyor. Ancak market raflarında bulunan içecekler için ‘şekersiz’ etiketi yasağı 1 ağustos itibarıyla resmen uygulamaya kondu.

DOĞAL ŞEKER İÇEREN ÜRÜNLER DE KAPSAMDA

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker barındıran ürünlerin de ‘şekersiz’ ifadesiyle satılması artık yasak. Bu uygulamanın gerekçesi olarak tüketicinin yanıltılması gösterildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına” dikkat çekmişti.

TATLANDIRICI KULLANANLAR DA 'ŞEKERSİZ' DİYEMEYECEK

Özellikle diyet yapanlar tarafından tercih edilen ve kalorisiz oldukları için milyonlarca satışa ulaşan içecekler de yeni uygulamadan etkilenecek. Artık tatlandırıcı içeren ürünler de 'şekersiz' etiketiyle piyasaya sunulamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bu tür ürünlerin etiketlerinde, tüketicilerin açıkça görebileceği biçimde ve farklı renk ya da yazı stiliyle ‘tatlandırıcı içerir’ ifadesinin yer almasının zorunlu olduğunu hatırlattı.