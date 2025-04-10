Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesi yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:16

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Bereketin Yüzyılı'nda, çiftçimize destek toprağa bereket oluyoruz. 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız..." ifadelerini kullandı.



Etiketler: #Tarım #Tarım ve Orman Bakanı #Paylaşım

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