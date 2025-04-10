Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesi yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Destekleme ödemesinin bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Bereketin Yüzyılı'nda, çiftçimize destek toprağa bereket oluyoruz. 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız..." ifadelerini kullandı.
????? Bereketin Yüzyılı'nda, çiftçimize destek toprağa bereket oluyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 10, 2025
?? 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.
?? Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/lJ7EgoZJGo
Etiketler: #Tarım #Tarım ve Orman Bakanı #Paylaşım
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