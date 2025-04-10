Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 22:16

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Bereketin Yüzyılı'nda, çiftçimize destek toprağa bereket oluyoruz. 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız..." ifadelerini kullandı.

????? Bereketin Yüzyılı'nda, çiftçimize destek toprağa bereket oluyoruz.



?? 5 milyar 496 milyon 99 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.



?? Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/lJ7EgoZJGo — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 10, 2025



