Gençlerbirliği uzatmalarda hayata döndü!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:36

Güncelleme: 10.04.2025 - 19:50

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla kazandı.

Ümraniyespor, 60. dakikada Cebio Soukou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü 89. dakikada Sinan Osmanoğlu attı. Gençlerbirliği, 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ÜMRANİYESPOR 10 KİŞİ KALDI

Ümraniyespor'da Benny, 50. dakikada durum 0-0'ken penaltıdan yararlanamadı. Benny'nin vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

Konuk ekip Ümraniyespor, Lucas Joao'nun 73. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Gençlerbirliği, bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ümraniyespor, ligde beş maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 57 puana yükseldi. Ümraniyespor, 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Güner Mumcu Taştan, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak (Dk. 64 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 54 Rahman Buğra Çağıran), Joca, Samed Onur (Dk. 46 Etebo), Metehan Mimaroğlu, Gaucho (Dk. 54 Popa)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Mustafa Eser), Atalay Babacan (Dk. 82 Djokanovic), Bardhi, Soukou (Dk. 88 Barış Ekincier), Benny, Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 66 Batuhan Çelik), Joao

Goller: Dk. 60 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 89 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+2 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 73 Joao (Central Hospital Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa, Dk. 57 Alperen Babacan, Dk. 90+7 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği) Dk. 90+1 Burak Öksüz, Dk. 90+10 Cavare (Central Hospital Ümraniyespor)