Bakanlık düğmeye bastı: Kripto varlıklara sıkı denetim yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasını önlemeye yönelik yeni düzenlemeler için hazırlık yapıyor. Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasını engellemek amacıyla kripto varlık işlemlerine sıkı takip geliyor.

KRİPTO TRANSFERLERİNE YENİ KURALLAR GELİYOR

Bakanlık kaynaklarına göre, suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçmek için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) üzerinden yapılan işlemler yakından izlenecek. Transfer işlemlerinde, işlem yapan müşteriden en az 20 karakterlik açıklama istenmesi zorunlu hale getirilecek.

ÇEKİM İŞLEMLERİNE SÜRE SINIRI

Yeni düzenlemelerle birlikte kripto varlıkların sistem dışına hızlıca çıkarılması engellenecek. Seyahat kuralı uygulanmayan çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek. Alım, takas ya da yatırma işlemlerinden sonra kripto çekimi ancak 48 saat sonra yapılabilecek. Aynı hesaptan ilk defa yapılan çekim işlemleri için bu süre en az 72 saat olacak.

STABİL KRİPTO PARALARDA LİMİT DÖNEMİ

Stabil kripto paraların transferine yönelik yeni sınırlamalar da gündemde. Yasa dışı gelirlerin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla günlük 3000 ve aylık 50 bin dolar transfer limiti uygulanacak. Seyahat kuralı kapsamındaki tüm bilgileri eksiksiz toplayan platformlar bu limitleri iki katına kadar çıkarabilecek.

MEŞRU FAALİYETLERE ALAN TANINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınacağını ancak meşru kullanım alanlarının korunacağını ifade etti. Şimşek “Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek” açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar için lisans iptali de dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımların gündeme gelebileceği uyarısını yapan Şimşek, tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.