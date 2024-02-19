Bakanlık Duyurdu! 8 bin sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alınacak" dedi.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:12
Bakanlık Duyurdu! 8 bin sözleşmeli personel alınacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

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"Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımları için engellilere yönelik istihdam politikalarını belirledik. Anayasanın getirmiş olduğu eşitlik ilkesinin yanı sıra düzenlemelerin öngördüğü pozitif ayrımcılık esasları engellilere yönelik istihdam politikalarının temelini oluşturuyor.

'ENGELLİ MEMUR SAYISI 70 BİNİ AŞACAK'

Bu amaçla son 10 yıldır engellilerin istihdamını artırmak ve sürekli hale getirmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı uygulanıyor. 2012 yılında başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamuda çalışan engelli personel sayısındaki artışı sağlayan en önemli etken. 2012 yılından bu yana 42 bin 537 engelli vatandaşımız devlet memurluğuna atandı. 2002 yılında kamuda çalışan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, son 20 yılda bu sayı yaklaşık 12 kat artarak 68 bin 396’ya yükseldi. Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli adayların EKPSS sınav ücretlerine de katkı sağlıyoruz. Bakanlığımız bütçesinden 11 milyon 832 bin lira sınav ücreti 2022 yılı EKPSS için ÖSYM’ye aktarıldı. Bakanlığımız sınava girecek engelli vatandaşlarımız için sınav ücreti desteğini 28 Nisan’da gerçekleştirilecek yedinci EKPSS sınavında da sağlayacak. Sayıca sağlanan bu gelişmelerin yanında niteliğin artırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, engellilerin erişilebilirliğine uygun tasarlama zorunluluğu getirildi. Ayrıca engelli çalışanların işlerini kolaylaştıracak ve onları destekleyecek düzenlemeler yapıldı.

Biz, bütün engelleri kaldırsak da esas olanın vicdanlardaki engelleri kaldırmak olduğunu biliyoruz. Merkezine insanı aldığımız her çalışmamızın bir ucunda da hassasiyet gösterdiğimiz konularda toplumsal farkındalık oluşturmak yer alıyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünün toplumun tüm kesimlerinin ortak  bir anlayışla hareket etmesiyle mümkün olacağını biliyoruz. Bizler de farkındalığı artırmak amacıyla insanî ve vicdanî anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte desteğiyle yanımızda olan tüm kurumlara ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. Daha kapsayıcı bir dünya için engelli bireylerin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz.

'AİLEMİZİ DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ'

Atama vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz. Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum."


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