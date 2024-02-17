Zonguldak'ta hastanede gaz sızıntısı: 10 personel etkilendi

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından 10 personel etkilendi. Tedavileri tamamlanan 10 kişi taburcu edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:42
Zonguldak'ta hastanede gaz sızıntısı: 10 personel etkilendi
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Zonguldak'taki Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksitten etkilenen 10 personel tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten karbonmonoksit sızıntısı yaşandı.

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PERSONEL ETKİLENDİ

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 10 personel acil servise başvurdu. Gazdan etkilenen 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sızıntı nedeniyle hastanenin kazan sistemi kapatıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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