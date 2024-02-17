Zonguldak'ta hastanede gaz sızıntısı: 10 personel etkilendi
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından 10 personel etkilendi. Tedavileri tamamlanan 10 kişi taburcu edildi.
Zonguldak'taki Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinden sızan karbonmonoksitten etkilenen 10 personel tedaviye alındı.
Akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten karbonmonoksit sızıntısı yaşandı.
Göz Atın
PERSONEL ETKİLENDİ
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 10 personel acil servise başvurdu. Gazdan etkilenen 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sızıntı nedeniyle hastanenin kazan sistemi kapatıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'