10 sağlık personeli hastanelik oldu

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki kazan dairesinde yaşanan sızıntıda karbonmonoksit gazından etkilenen 10 personel, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:50
10 sağlık personeli hastanelik oldu
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin kazan dairesinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple karbonmonoksit gaz sızıntısı meydana geldi. 

Sızıntıdan etkilendiği öğrenilen 10 personel, hastanenin acil servisine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan hastane çalışanları, tedavi edilip taburcu edildi. 

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Personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sızıntının tespiti için çalışma başlatıldı. Cihaz ile yapılan ölçümde sızıntının meydana geldiği bölüm tespit edildi. 

Hastane yetkililerinin kazan sistemini kapattığı, teknik çalışmanın başlatıldığı ifade edildi.


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