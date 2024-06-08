Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 21:20
Bakanlık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.


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