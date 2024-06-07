Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Haziran ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Normal şartlarda her ayın 15'i itibarıyla yatırılan aile destek ödemelerinin, Kurban Bayramı vesilesiyle erken yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:00
Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?
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Normal şartlarda her ayın 15'i itibarıyla yatırılan aile destek ödemelerinin, Kurban Bayramı vesilesiyle erken yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili müjdeyi verdi. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. MBakan Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdikleri destekle onların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini ifade eden Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı. Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Bu ay yapılacak ödemeyle, bugüne kadar hanelere 84,3 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Bakan Göktaş, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını kaydetti.


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