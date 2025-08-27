Bakanlık işçilere anlaşılanın altında zam teklif etti: Sendikalar greve hazırlanıyor!

Kamuda çalışan işçileri kapsayan çerçeve protokol müzakereleri zorlu sürecin ardından beklentilerin oldukça altında bir zam oranıyla tamamlandı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokolü uygulamak yerine ayrı bir sözleşme talep ederek beklenmedik bir adım attı. Önerilen sözleşmede protokolde belirlenen tutarların da altında ücret teklif edildi.

KOOP-İŞ GREV KARARI ALDI

KOOP-İŞ Sendikası, sorun çözülmezse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında 29 Ağustos’ta grev başlatacağını duyurdu. Sendika Başkanı Eyüp Alemdar, Bakanlığın hiçbir bilgi vermeden geri adım attığını belirterek tepki gösterdi.

'UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA GREVDEYİZ'

Eyüp Alemdar, “Toplumun en dezavantajlı kesimine hizmet veriyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde Bakanlık’tan hiçbir işaret gelmedi, sonrasında ‘daha düşük sözleşme yapalım’ denildi. Elbette bu mümkün değil, üyelerimiz öfkeli. Grev kararı aldık, bir çözüm bulunmazsa greve çıkacağız” dedi.

SYDV İŞÇİLERİNİN DURUMU

KOOP-İŞ açıklamasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında 2003’ten beri örgütlendikleri ve yaklaşık 10 bin kişinin toplu sözleşmelerinin 2018’den bu yana Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, işçilerin pandemi, deprem ve sel gibi kriz dönemlerinde halkın yanında görev yaptığı vurgulandı.

GREV TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANACAK

Sendika, Türkiye genelindeki 1003 SYDV’de grev kararının uygulanacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım hizmetleri, vakıf statüsünde olmalarına rağmen iş kanununa tabi işçiler tarafından yürütülüyor.