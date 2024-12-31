Bakanlık resmen açıkladı: Kimlik ve pasaportun 2025 fiyatı belli oldu

2025 yılına girerken Türkiye'de pasaport, kimlik, sürücü belgesi ve trafik cezaları gibi birçok kalemde yeniden değerleme oranları değişecek. Yeni yıl öncesi, bakanlık kimlik ve pasaportun 2025 fiyatını da resmen duyurdu.

Bakanlık resmen açıkladı: Kimlik ve pasaportun 2025 fiyatı belli oldu
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:28

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

2025 FİYATLARI BELLİ OLDU

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 250 lira, pasaport bedeli 1135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 1010 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1420 lira, motorlu araç tescil belgesi 1270 lira, iş makinesi tescil belgesi 1060 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi.


Etiketler: #pasaport #kimlik #zam

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