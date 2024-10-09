Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Kebap yerine kalp yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesine her gün yeni denetim raporlarını ekliyor. Son yapılan denetimlerde bir kebapçının kebap yerine kalp yedirdiği tespit edildi.
Yurttaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.
LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.
SAHTECİLİK HAD SAFHADA
Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla sahtecilik ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.
İşte sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılmış ürünler:
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