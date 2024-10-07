Bakanlık yeni hileli gıda listesini yayımladı: 'Dana eti' diye yedirmişler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, başlattığı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Son olarak yayımlanan yeni hileli gıda listesinde; antep fıstığı yerine ay çekirdeği yedirdikleri ortaya çıktı. Yurttaşa 'dana köfte' diye yedirdikleri ise yine şaşırtmadı...

Bakanlık yeni hileli gıda listesini yayımladı: 'Dana eti' diye yedirmişler...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.

Yurttaşlar, site içerisinde yer alan Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi üzerinden iki farklı kategoriyle karşılaşıyor.

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında söz konusu ürünler görülebiliyor.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncelleniyor.

Söz konusu site ile, sofralarımızın vazgeçilmezi olan birçok ürünün, vicdansız üreticiler tarafından taklit edildiği ve tağşiş edildiği ortaya çıktı. 

Bakanlığın günbegün yayınladığı listeye göre, son yapılan denetimlerde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri dokusu ve hatta lahmacun harcında tavuk taşlığı gibi inanılmaz bulgulara rastlandı.

YENİ LİSTE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. 

Son yapılan 5 testte Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri dokusu, lahmacun içinde tavuk taşlığı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:


Etiketler: #gıda #tarım ve orman bakanlığı

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