Bakanlıktan 2024 yılı ihale sonrası ek alım duyurusu

Yayınlanma: 17.02.2024 - 16:04

Güncelleme: 17.02.2024 - 16:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı “2024 Yılı İhale Sonrası Ek Alım Hakları”na ilişkin duyuru yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle; “2024 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, ek ihale sonrası satış limitleri için aylık toplam kotasyon süresi ile piyasa yapıcı ve banka portföy koduyla yapılan toplam işlem hacmi kriterleri belirlenmiştir.

Buna göre, 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla toplam kotasyon süresi ve toplam işlem hacmi olarak ilk üç sırada yer alan ve Mart 2024’te gerçekleştirilecek ihaleler için her iki kritere göre %10 ek ihale sonrası satış limiti elde eden piyasa yapıcı bankalar aşağıda yer almaktadır.”