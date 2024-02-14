Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!

İspanya'nın Alicante kentinde, dünya dışı bir metalden yapılmış, Bronz Çağı'ndan kalma eserler keşfedildi. Bilim insanları, bu eşsiz demir parçalarının yaklaşık bir milyon yıl önce Dünya'ya düşen bir meteoritten geldiğini doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:18
Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!
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Yarım asır önce İspanya'nın Alicante kentinde keşfedilen Bronz Çağı hazine sandığı, bilim insanlarını hayrete düşüren bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. 

Villena Hazineleri olarak da bilinen bu tarih öncesi koleksiyon, dünya dışı bir metalden yapılmış eşyaları içeriyor. Bu eski koleksiyon, altından yapılmış 59 objeyi (27 bilezik ve 11 kâse dahil) barındırıyor. 

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Ancak asıl heyecan verici bulguya, demir parçalarında rastlandı. Söz konusu eserlerin, 1963 yılında yapılan ilk incelemelerde "sıra dışı özellikler" içerdiği anlaşılmıştı.

METEORİT PARÇALARI İÇERİYOR

El País'in haberine göre bilim insanları, bulunan bir kılıç kabzası ve bileziğin dünya dışı bir metalden yapıldığını teyit etti. 

Trabajos de Prehistoria dergisindeki yeni çalışma, bu demirlerin yaklaşık bir milyon yıl önce Dünya'ya düşen bir meteordan geldiğini ortaya koydu. 

Araştırmacılar, bu eşsiz eserlerin M.Ö. 1400 ile 1200 yılları arasında yapıldığını belirledi.

Bu eserlerin, o dönem için büyük sembolik ve sosyal değer taşıdığı düşünülüyor. 

MUHTEŞEM BİR KOLEKSİYONUN PARÇASI

Araştırmacı Ignacio Montero-Ruiz'e göre, altın ve demir arasındaki ilişki, bu eşyaların sadece bir kişiye değil, muhtemelen bir topluluğun gizli hazinesine ait olduğunu gösteriyor. 

İber Yarımadası'nda krallıkların olmadığı bu dönemde, bu tür eserler büyük önem taşıyordu.

Bu hazinelerin kim tarafından yapıldığı ve tam olarak nasıl elde edildiği belirsizliğini koruyor. 

Ancak, bu demir parçalarının bölgede bulunan ilk ve en eski meteor demiri objeler olduğu kesin. 

Montero-Ruiz, bu eşsiz bulguların, altın eserlerle birlikte muhteşem bir koleksiyonun parçası olarak büyük değer taşıdığını ifade ediyor.


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