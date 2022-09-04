Bakanlık'tan AKP'li belediyelere 30 kat fazla destek

04 Eylül 2022 Pazar, 17:06

Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı'nın düzenlediği teşvik belgeleri AKP'li belediyelere yapılan çifte standartı gözler önünde serdi. Bakanlık tarafından temmuz ayına ilişkin hazırlanan teşvik belegelerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 2,2 milyar lira destek sağlanırken ocak ayından bu yana AKP'li belediyelere CHP'li belediyelere sağlanan tutardan 30 kat fazla teşvik verildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE 2,2 MİLYAR LİRA

Bakanlık tarafından temmuz ayına ilişkin hazırlanan teşvik belgeleri bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 38 milyar 165 milyon 474 bin lira tutarında 868 yatırım teşvik belgesi hazırlandı. Teşvik belgelerinin içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi yapılan destek tutarının büyüklüğü ile dikkat çekti. Belediye hizmetleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık teşvik aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi yaptığı harcamalarla da sık sık gündeme geliyor. Selçuklu Devleti'nin hükümdarları için hazırlanan müzeye milyonlarca lira harcayan Konya Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt'in zaferinin 951'inci yıl dönümünde de Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlik alanı kurmuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi etkinliklere geniş bütçe ayırırken, Konyalı yurttaşların ise kriz koşullarında kredi kartına yöneldiği resmi rakamlara yansımıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Konya'da kredi kartı harcamaları son 1 yılda yüzde 107 arttı. Böylece kartlı harcamalardaki en hızlı artış Konya'da gerçekleşti.

AKP'YE 49 CHP'YE 5 TEŞVİK BELGESİ

Yılın ilk 7 ayında düzenlenen teşvik belgelerinde de AKP'li belediyeler ilk sırada yer aldı. Ocak ayından Temmuz ayında kadar belediye hizmetleri kapsamında düzenlenen 65 yatırım teşvik belgesinden 49'unu AKP'li belediyeler ya da bu belediyelerin iştirak şirketleri aldı. Bu belgelerden sadece 5'i CHP'li belediyeler için düzenlendi. Diğer teşvikler ise MHP ya da kayyum yönetimindeki belediyelere verildi.

AKP'li belediyeler ve iştirak şirketleri için hazırlanan belgelerle 3,2 milyar lira teşvik sağlandı. CHP'li belediyeler için hazırlanan teşvik belgeleriyle de sadece 110 milyon lira teşvik sağlandı. AKP'li belediyeler için hazırlanan teşvik belgelerinin tutarı CHP'li belediyeler için hazırlananın 30 katını buldu.

2 BİN NÜFUSLU BELDEYE 25 MİLYON LİRA

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı belde belediyesi için hazırlanan teşvik belgesi de dikkat çekti. AKP yönetimindeki 2 bin nüfuslu bu belde için temmuz ayında 25 milyon 300 bin lira tutarında teşvik belgesi düzenlendi.

Nisan ayında düzenlenen teşvik belgelerinde ise Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi dikkat çekti. AKP yönetimindeki Dulkadiroğlu Belediyesi'ne CHP'li belediyelere sağlananın toplamından 2 kat fazla teşvik sağlandı. Nisan ayında Dulkadiroğlu Belediyesi için 244 milyon 548 bin lira tutarında teşvik belgesi düzenlendi.