'Kelebek' etkisi! AKP'li belediyeden 75 milyon liraya müze

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:12

Ülkede derinleşen ekonomik krize rağmen AKP'li belediyeler, 'çılgın' projelerinden geri kalmamaya devam ediyor. Son olarak AKP'li Kahramanmaraş Onikişubat belediyesi ‘Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi’ kurmak için astronomik harcamaya imza attı, 74 milyon 989 bin TL’ye firma ile el sıkıştı.

'MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI' FESHEDİLDİ

Birgün'den Uğır Şahin'in haberine göre, belediye müze için ilk olarak 29 Kasım 2017 tarihinde ihale düzenledi. İhaleyi ‘kazanan’ iki firma ile 4 Ocak 2018 tarihinde müzenin inşaatı için 21 milyon 946 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Ancak ihale, ‘mücbir sebeplerden dolayı’ feshedildi. Aradan geçen sürenin sonrasında Onikişubat Belediyesi, farklı tarihlerde üç ihale daha açtı. 27 Mayıs 2021, 29 Haziran 2021 ve 30 Temmuz 2021 tarihlerindeki ihalelerde bir türlü istekli çıkmadı.

7 Eylül 2021’de yeni bir ihale daha yapıldı. "Doğal afet, savaş, salgın hastalık ve özellikli işler" koşuluyla kullanılması gereken pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye tek bir firma katıldı. Söz konusu firma ile 22 Eylül 2021'de 31 milyon 990 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Fakat bu firmanın aldığı işlerde de diğerlerinde olduğu gibi, ihalenin ‘mücbir sebeplerden dolayı feshine’ karar verildi.

Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatı için son ihale ise bu yıl 20 Haziran’da açıldı. Bu ihale de Kamu İhale Kanunu’nun, “öngörülemeyen durumlarda kullanılmasına” izin verdiği pazarlık yöntemiyle düzenlendi.

AKP’li Hanefi Mahçiçek’in yönetimindeki Onikişubat Belediyesi’ne bağlı işin yaklaşık maliyeti 78 milyon 528 bin TL, süresi ise 190 gün olarak belirlendi. “Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi İkmal İnşaatı” başlığıyla açılan ihaleye tek firma katıldı. Belediyeyle, NVN İnşaat Pazarlama arasında 20 Temmuz tarihinde 74 milyon 989 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Öte yandan AKP’li belediye, geçen yıl 1 Şubat tarihinde Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatının çatı ve cephe imalatları gibi kısımlarında kullanılmak üzere montaj malzemeleri satın almış, bunun için de tam 14 milyon 779 bin TL ödemişti. Bu tutar eklenince, müze inşaatı için belediyenin kasasından çıkan tutar, 89 milyon 768 bin TL olacak.

DÜNYADA BİR İLK OLACAKMIŞ(!)

Müze, 789 bin metrekarelik rekreasyon alanı içerisinde yer alacak. 6 bin 230 metrekarelik ‘tasarımı’ ile kapalı alana inşa edilecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında Uğur Böceği Müzesi için üretim yapılıyor.

AKP’li Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak ve içerisinde golf sahası, düğün salonu, spor salonu, restoran, lunapark, aquapark gibi yerlerin de yer alacağı rekreasyon alanının en dikkat çeken bölümlerinden birinin Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi olacağını söylemişti.

Kelebeklerin ithal edilerek getirileceğini aktaran Mahçiçek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Uğur böceğinin merkezi Kahramanmaraş bildiğiniz gibi. 7 benekli… Kelebek işi kolay, onları dışarıdan ithal ediyorsunuz, getirip burada yaşam ortamı temin ediyorsunuz, Türkiye’de yok çünkü. Ama uğur böceğinin merkezi Kahramanmaraş bildiğiniz gibi. Dünyada böyle bir atmosferde, yani kapalı bir atmosferde uğur böceğinin yaratıldığı bir sistem yok. İnsanlarımızın onları görmelerini ve izlemelerini sağlayacağız.”