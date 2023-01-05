Bakanlıktan genelge: 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlenerek, bedelli askerlik 93 bin 258 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 15:30
Bakanlıktan genelge: 2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.


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