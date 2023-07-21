Bakımı yapılmayan araç klimaları sağlığı tehdit ediyor

Yayınlanma: 21.07.2023 - 13:08

Güncelleme: 21.07.2023 - 14:35

Klima gazı gibi bakım masraflarından kaçan sürücülerin 25 bin liraya varan masrafla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Konu hakkında bilgi veren bir oto klima ustası, araçlarda klima bakımının yapılmaması durumunda çeşitli arızalar ve sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekti.

Havaların ısınmasıyla araçlarda kullanımı artan klimaların bakımları hakkında konuşan araç klima bakım uzmanı, bakım masrafından kaçmanın yüksek maliyetli arızalara neden olabileceğini söyledi.

'ASTIMA SEBEP OLABİLİYOR'

Filtre değişimlerinin yapılmadığı takdirde bakterilerin toplanacağını ve alerjik reaksiyonlara sebep olacağını belirten uzman, “Aslında klima bakımında en basit şekilde klima gazı ve polen filtresinin değiştirilmesi lazım. Polen filtresi zamanında değiştirilmediği zaman hem bakteri topluyor, hem de alerjisi olanlarda astıma sebep olabiliyor" dedi.

En basit klima bakımı zamanında yapılmadığında klima kompresörü, klima radyatörü ve valflerin değiştiğini aktaran uzman şöyle konuştu:

"Bunlar değiştirildiğinde de insanların cebinden yüklü miktarda para çıkıyor. Aslında klima gazının masrafı, bakımlar çok fazla bir şey tutmuyor. Ama bakım yapılmadığı takdirde klima kompresörü ve radyatörü değiştiği zaman 20 ila 25 bin TL gibi ağır masraf çıkıyor. Her yazın başında ve her kışın başında klimaların filtresinin ve gazının değişmesi lazım. Çünkü klimalar hem yazın hem de kışın çalışıyor. Sadece yaz diye kendimizi kandırmayalım. Klima yaz için de lazım, kış için de lazım.”