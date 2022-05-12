Bakırda ekimden beri bir ilk: 9 bin doların altına düştü
Bakır Çin ve dünyanın kalanında talebin zayıflamasına ilişkin endişelerin artmasıyla ekim ayından bu yana ilk kez ton başına 9 bin doların altına düştü.
Bakır fiyatları Ekim’den beri ilk kez ton başına 9 bin doların altına geriledi.
Metal talebi, ABD parasal sıkılaştırması, Çin’de katı Covid-19 önlemleri ve Avrupa ekonomilerinde zayıf toparlanma sebebiyle geriliyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre Bakır Londra Metal Borsası’nda TSİ 11:06’da yüzde 3.7 düşüşle ton başına 8.997 dolar oldu.
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