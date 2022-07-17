Bal fiyatlarının artması bekleniyor : 'Toptan fiyatın tenekesinin 3500 lira olacağı söyleniyor'
Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden birisi olan Kars'ta yüksek rakım, zengin fauna ve florasıyla 2022 yılında bal üretiminde beklenilenin üzerinde verim elde edilsede 2021 yılında yaşanan kuraklık sebebiyle piyasadaki balın az olması fiyatta yükselme beklentisi oluşturdu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, 2022 yılının arıcıların beklentilerini karşıladığını söyledi.
Ertaş, “2022 yılı arıcıların beklentilerini karşıladı. Doğamız, floramız iyi, gayet iyi bir yağış aldı. Şuanda rengarenk çiçeklerimiz var. Kars’ın balı coğrafi işaretli endemik bitki çeşitlerinin yoğun olduğu bir bal, Türkiye piyasasında coğrafi işareti çok azdır. Birkaç ilde var. Bunlardan birisi de Kars’tır” dedi.
Başkan Adem Ertaş, “Balımızın kalitesi floradan belli, 2022 yılında bal rekoltesi kovan başına şuandaki bu florada organik bal olarak 15-20 kilogram bal beklentisi var. Coğrafi işaretli bal, bu da 2022 yılındaki balın piyasası şuanda belli değil. Fakat 2021 yılındaki kuraklıktan dolayı piyasadaki balın az olması nedeniyle balın fiyatının yüksek olmasını beklemekteyiz. Şu anda toptan fiyatında teneke fiyatının 3 bin 500 lira olduğundan bahsediliyor , bu da aşağı yukarı toptan kilo fiyatının 150 liraya denk geliyor. Perakendeye geldiğinde ise fiyat 250 lirayı buluyor” dedi.
Kars’ın balının kalitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Adem Ertaş, “Bu yıl ki balın kalitesi çok yüksek, floranın ve bitki çeşidinin çok olmasından dolayı, bu yılın iyi yağış almasından dolayı son birkaç yılın en verimli yıllarından birisini yaşıyoruz. Arıcılarımızın 2022 yılında yüze güldü. Bu yıl sofralı coğrafi işaretli Kars balıyla süsleyeceğiz” şeklinde konuştu.
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