Bal üreticileri tedirgin

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:39

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:53

Şırnaklı yüzlerce arıcı her yıl yaşadıkları sorunu bu yıl da yaşadıkları için tedirgin olduklarını dile getirdi.

Arıcılar, başka illerden gelen gezginci arıcıların Beytüşşebap ve Uludere yaylalarında doğal bal üreten arıcılara zarar verdiğini kaydetti.

Hatay, Siirt, Mardin ve Diyarbakır'dan Şırnak yaylalarında gelen gezginci arıcılar bal arılarına şeker verip, kısa sürede sağım yaptıktan sonra başka bölgeye giderek yılda 3 kere sağım yapıyor.

Şırnaklı arıcılar ise doğal bal ürettikleri için yılda bir kere sağım yapabiliyor.

Bu sorunun günden güne büyüdüğünü söyleyen arıcılar tedirgin olduklarını dile getirdi.

"DIŞARIDAN GELENLER BİZE, ARILARIMIZA ZARAR VERİYOR"

Ballarını satamadıkları için ellerinde kaldığını söyleyen arıcı Rıdvan Enç, Faraşin yaylasında konaklatılan 100 binden fazla arılı kovan olduğunu söyledi.

Arıcılığın zorluklarından baheseden Enç, "Bu sene çok arı yoğunluğu var. Arı yığını var. Bu yıl bal üretimi için verimli geçeceğini zannediyorum. Bal üretimi için geliyoruz. Dışarıdan gelenler ise şeker veriyor. Bize zarar veriyor. 100 bin arılı kovan var. Elimizde balımız kalıyor. Süzmeciler daha ucuza verdiği için bizim doğal balımız elimizde kalıyor. Bu konuda bir çözüm bulunsun istiyoruz. Faraşin yaylası çok güzel bir yayla ancak dışarıdan gelenler bize, arılarımıza zarar veriyor" dedi.