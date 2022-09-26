Balığın fiyatı artıyor
Denizlerde özellikle palamut bolluğu yaşansa da fiyatlar artıyor.
Son günlerde denize açılan tekneler palamudun yanı sıra, ağlara takılan bol miktarda hamsi, istavrit ve mezgitle de limana dönüyor. Balıkçılar maliyetler nedeniyle balığın fiyatının arttığını belirtti.
Tezgahında çeşit çeşit balık türlerini satışa sunan balıkçı Tuncay Gür, "Havanın rüzgarlı olması ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle balık fiyatları artıyor. Şu anda tezgahımızda palamudun büyüğü 70 lira, iri hamsi kilosu 75 liraya, istavrit 70 lira, mezgit 60 liraya, orta boy palamut tanesi 40 liradan, orta boyun biraz daha küçüğü ise 35 liradan satılıyor. Palamut sezonundan sonra hamsi de daha da bollaşır. Havanın düzelmesiyle fiyatlar yeniden düşmeye başlar" dedi.
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