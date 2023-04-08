Balık av sezonunun kapanmasına günler kaldı: Fiyatlar artmaya başladı

Balıkta av yasağına sayılı günler kaldı. 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesi İstanbul’da balık fiyatları arttı.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:00
Balık av sezonunun kapanmasına günler kaldı: Fiyatlar artmaya başladı
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Balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ermesine sayılı günler kala tezgahlarda balık azalırken fiyatların ise yükseldiği görüldü.

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda sezonun son günleri bolluğun bittiği görüldü. Balıkta çeşitlilik olsa da balığın az olması fiyatlara yükseliş olarak yansıdı. Fiyatlar ortalama yüzde 50 arttığı belirtildi. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda çupranın kilosu 200 liradan, istavritin kilosu 70, palamutun tanesi 120, hamsinin ise kilosu 100 liradan satılıyor.

"ORTALAMA YÜZDE 60 FİYAT ARTIŞI"

Balıkta bolluğun bittiğini aktaran balıkçı Şafak Gün, ’’Balık sezonunda yeterince bolluk oldu, sezonun son zamanlarını yaşıyoruz, av yasağına az kaldı. Balık çeşitliliği tezgahlarda var. Balık az, fiyatlar arttı. Deniz çuprası kilosu 200 lira, levrek 100 lira, istavritin kilosu 70 lira, hamsinin kilosu 100 lira, palamutun tanesi 120 lira civarında. En çok barbunya, mezgit, çinakop, çupra balığı tercih ediliyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım av yasağında fiyatlar daha da artar. Şu an ortalama yüzde 60 fiyatlar arttı’’ dedi.

"HAMSİ YOK DENECEK KADAR AZ"

Sezonun sonuna gelindiğini belirten balıkçı Halil İbrahim Kaya ise ’’Av yasağı Nisan 15’te başlıyor. Bu tarihten sonra olta balıkları ve çiftlik balıkları tezgahlarda olur. Şu an tezgahlarda hamsi yok denecek kadar az. Çinakop, çupra, levrek var, istavrit var. İstavrit bu dönemde bol’’ diye konuştu.


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