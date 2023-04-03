2023 balık avı yasağı başladı mı? Balık avı yasağı ne zaman başlıyor? Denizlerde av yasağı ne zaman başlıyor?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:16

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 17:16

Balıkçıların "vira bismillah" denilerek olta atıp, tezgahları doldurduğu balık avının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. İşte, su ürünleri kaynaklarımızdan en uygun bir şekilde yararlanmak için her yıl düzenli şekilde uygulanan 'av yasağı ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabı...

DENİZLERDE AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Eylül’de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.

DENİZLERDE AV YASAĞI NEDEN İLAN EDİLİYOR?

Av yasakları denizlerimizi ve balıklarımızı korumak adına alınan bir önlemdir. Balık avı yasağı, balık üremesinin zarar görmemesi ve devamlılığının sağlanması için belirli periyotlarla ilan ediliyor. Balıkların üreme büyüme gibi dönemleri göz önüne alınarak, yılın belli dönemlerinde balıkları avlama yasağı getirilmektedir. Zengin balık popülasyonuna sahip olan ülkemiz yılın her döneminde tatlı ve tuzlu sularda yenilebilen balık türlerine ev sahipliği yapıyor.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen av yasağı uygulaması hem ekolojik dengenin korunması hem de bu ucuz ama değerli protein kaynağından gelecek nesillerin de faydalanması için büyük önem taşıyor.