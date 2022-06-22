'Balık fiyatlarındaki artış sürecek'

Denizlerde 15 Nisan’da kapanan av sezonu ile birlikte balık fiyatları artmaya başladı. Çanakkaleli balıkçılar balık fiyatlarının bu aralıklarda devam edeceğini belirtti.

İHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
'Balık fiyatlarındaki artış sürecek'
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Balıkçı Onur Yiğit artan fiyatlara ilişkin “Balık fiyatları yükseldi. Sardalyanın kilosu şu anda 60-70 lira arasında değişiyor. Fiyatlar bu aralıklarda devam eder diye düşünüyorum” dedi.

Şu anda Çanakkale halinde sardalya 70, jumbo karides 250, kolyoz 70, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.


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