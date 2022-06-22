'Balık fiyatlarındaki artış sürecek'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Balıkçı Onur Yiğit artan fiyatlara ilişkin “Balık fiyatları yükseldi. Sardalyanın kilosu şu anda 60-70 lira arasında değişiyor. Fiyatlar bu aralıklarda devam eder diye düşünüyorum” dedi.

Şu anda Çanakkale halinde sardalya 70, jumbo karides 250, kolyoz 70, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.