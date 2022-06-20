Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda yaşamını yitirdi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Eren Yıldız (14), babası Hakan Yıldız’ın (44) balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Eren, babası tarafından getirildiği Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 00:48
Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda yaşamını yitirdi
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında Eren Yıldız, Hakan Yıldız ve Sadettin Yıldız Çine Çayı'na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.

Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı. Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Eren Yıldız,  burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balık avlamak için gittiği Çine Çağın’da oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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