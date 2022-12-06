Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop doldurdu

06 Aralık 2022 Salı, 07:00

Geçtiğimiz aylarda denizlerden bol miktarda çıkan palamut, şimdilerde yerini çinekop ve hamsiye bıraktı. Kocaeli'de de tezgahlar mevsimin en lezzetli balıkları ile süslenirken, en çok tercih edilen tür ise kilosu 50 ile 100 TL arasında değişen çinekop oldu. Çinekopu da, Karadeniz hamsisi ile istavrit takip etti. Lüfer de her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgahları süsleyen balıklar arasında yer aldı.

"TEZGAHLARDA ÇEŞİTLİLİK VAR"

Balık tezgahlarında çeşitliliğin arttığını ifade eden balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık fiyatları normal piyasanın altında seyretmeye başladı. Çinekopun bolluğu balık fiyatlarını geriye taşıdı. Çinekop balığının fiyatı 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Lüfer balığının tanesi 60 - 70 TL'den satılıyor" dedi.

Kemal Bineklioğlu, tezgahlarda çinekop bolluğu yaşandığına dikkat çekerek, "Şuanda en çok revaçta olan balık çinekop. Çinekop balığı hem bol hem de uygun. Fiyatı 50 liradan başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor" dedi.



