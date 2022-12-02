Balıkesir'in ilçeleri! Balıkesir'in kaç ilçesi var? Balıkesir'in ilçe nüfusları kaç? Balıkesir'in ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Balıkesir'in nüfusu 2021 yılına göre 1.250.610'dur. Balıkesir'in trafik plaka numarası 10, alan kodu ise 0266'dır.
Balıkesir'in 20 ilçesi vardır.
Balıkesir'in ilçeleri: Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk.
Altıeylül
İlçe, 12 Kasım 2012 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 6360 sayılı kanun ile kurulmuş ve 2 Eylül 2013 tarihinde ilçeye ilk kaymakam atanmıştır. 2014 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte, ilçeye ilk belediye başkanı seçilmiştir.
Yüzölçümü 972,29 km², nüfusu 2021 yılına göre 185.038'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,17 oy oranıyla AKP'nin adayı Hasan Avcı olmuştur.
Ayvalık
Balıkesir'in en batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan ilçe, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Ayvalık kış mevsimlerinde büyük bir kasaba nüfusuna sahip olmakla birlikte, yaz mevsimlerinde turizmin de etkisiyle dönemsel nüfus artışı yaşamaktadır. Tarihte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Ayvalık, 2017'den beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır.
Yüzölçümü 265 km², nüfusu 2021 yılına göre 72.371'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,69 oy oranıyla CHP'nin adayı Mesut Ergin olmuştur.
Balya
Balya’nın tarihi; Balya merkezi ve çevresindeki madenlerin tarihi olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana, çinko ve kurşun başta olmak üzere manganez ve linyit madenlerinin işletildiği, bu nedenle Balya’nın sürekli bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Balya maden ve fabrikaların kapatılmadığı zamanlarda çok gelişmiş bir ilçeyken, o zamanlar ''Küçük İstanbul'' edinmiştir.
Yüzölçümü 701 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.658'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,72 oy oranıyla CHP'nin adayı Orhan Gaga olmuştur.
Bandırma
Bandırma, nüfus bakımından Balıkesir'in üçüncü büyük ilçesidir. Son yıllarda hızla gelişen Bandırma, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük limanlarından birine de sahip olan bir ilçedir. Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan şehirde her sene büyük yoğunluk ile turist çekmektedir.
Yüzölçümü 690 km², nüfusu 2021 yılına göre 161.894'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,61 oy oranıyla CHP'nin adayı Av. Tolga Tosun olmuştur.
Bigadiç
İlçe, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli Bor mineralleri madenlerinden birine sahiptir. Muhteviyatında Selenyum ve Kükürt bulunan kaplıcalarıyla da one çıkan ilçe, tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.
Yüzölçümü 1.007 km², nüfusu 2020 yılına göre 49.717'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,63 oy oranıyla AKP'nin adayı İsmail Avcu olmuştur.
Burhaniye
İlçe, ağırlıklı olarak zeytinyağı üretimine yönelik zeytincilik ve iç turizm merkezidir. Ege Bölgeside yer alan ilçe, kuzeyde Kazdağı güneyde Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi bölgede bulunur. İlçe merkezi ve ilçenin kuzeyi, Edremit Kıyı Ovasının güneyinde bulunur. İlçenin, geri kalanı Madra Dağının kuzeyi ve dağın denize doğru uzanan alçak tepelerinin üzerindedir. Kıyıda bulunan Bağlar Burnu ise ilçenin güneybatı sınırıdır. İlçenin başlıca akarsuları Havran Çayı ve Karınca Çayıdır.
Yüzölçümü 281 km², nüfusu 2021 yılına göre 63.379'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,74 oy oranıyla CHP'nin adayı Ali Kemal Deveciler olmuştur.
Dursunbey
Bölge dağlık, ormanları ve kerestesi ile meşhurdur. Dursunbey'den Balıkesir-Kütahya kara ve demiryolları geçer. En büyük geçim kaynağı ormanlar ve hayvancılıktır. Dursunbey çamı Dünyaca ünlü ve kalitelidir.
Yüzölçümü 1.952 km², nüfusu 2021 yılına göre 34.159'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %69,47 oy oranıyla AKP'nin adayı Ramazan Bahçavan olmuştur.
Edremit
Edremit, Balıkesir ilinin dördüncü en büyük ilçesi olup zeytincilik ve Kazdağları ile bilinir. İç turizmin ilk önemli merkezlerinden olan Altınoluk ve Akçay bu ilçededir. 1336 yılında Karesi topraklarının Osmanlı'ya geçmesiyle, Edremit de Orhan Gazi tarafından Osmanlı Devleti hudutları içine alınmıştır.
Yüzölçümü 708 km², nüfusu 2021 yılına göre 164.696'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,18 oy oranıyla CHP'nin adayı Selman Hasan Arslan olmuştur.
Erdek
Erdek kış mevsimlerinde küçük bir ilçe nüfusuna sahip olmakla birlikte, yaz mevsimlerinde turizmin de etkisiyle nüfus bazı küçük illerin nüfusunu aşar. Tarihte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan ilçe, çeşitli açılardan Türkiye'nin önemli ilçelerinden biridir. Erdek, antik kentleri, Açık Hava Müzesi, temiz denizi ve kumsalı ile bir turizm merkezidir.
Yüzölçümü 1.007 km², nüfusu 2021 yılına göre 32.038'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,73 oy oranıyla AKP'nin adayı Burhan Karışık olmuştur.
Gömeç
Gömeç, Balıkesir'in en küçük yüzölçümüne sahip olan ilçesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin yer aldığı "Atatürk Kayaları" ve asırlık çınarları ile meşhur olan ilçenin ana geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı yetiştiriciliğidir. Ayrıca koyun sütünden yapılan ve jöle kıvamındaki yoğurdu ilçeye özgüdür.
Yüzölçümü 223 km², nüfusu 2020 yılına göre 16.217'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,48 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet İrem Himam olmuştur.
Gönen
Kaplıcaların çevresinde yapılan hafriyatlar sırasında ortaya çıkan mozaikler, yazılı taşlar sütun başlıkları, madeni paralar gibi tarihi eserler Gönen'in, yerleşim yeri olarak kullanılmasının Milattan Önce'sine dayandığını göstermektedir. İlçe; Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonra, Bolu yöresinden gelen Akçaali, Rüstem ve Malkoç beylerine ait aşiretlerin yerleşimiyle, eski Artemea şehrinin kalıntıları üzerinde, 14 yüzyıl başlarında oluşmaya başlamıştır.
Yüzölçümü 1.119 km², nüfusu 2021 yılına göre 74.788'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,26 oy oranıyla CHP'nin adayı İbrahim Palaz olmuştur.
Havran
İlçe, Çanakkale kahramanı Koca Seyit ile tanınır. Denize kıyısı yoktur. Bu açıdan turizm komşu ilçelerle kıyaslandığında fazla gelişmemiştir. Zeytincilik başlıca ekonomik faaliyettir. Ayrıca narenciye olarak mandalina ve süt sektörü gelişmiştir. İlk dönemlerden beri altın madenciliği yapılan bölgede, hâlen bu madencilik faaliyeti sürmektedir. Tarihsel olarak da konaklarıyla meşhurdur.
Yüzölçümü 1.152 km², nüfusu 2021 yılına göre 27.914'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,13 oy oranıyla AKP'nin adayı Emin Ersoy olmuştur.
İvrindi
İvrindi'nin yerleşme tarihi M.Ö. 3000-4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Mysia bölgesi olarak bilinen bölge uzun süre Bergama Krallığı yönetiminde kalmıştır. Daha sonra Roma ve Bizans hakimiyetinde yaşayan bölge, 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra büyük gruplar halinde Türk göçlerine sahne olmuştur. 1076 tarihinde Balıkesir ve çevresinin Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethinden sonra bölgede Türk egemenliği başlamıştır.
Yüzölçümü 751 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.975'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,64 oy oranıyla AKP'nin adayı Yusuf Cengiz olmuştur.
Karesi
Karesi, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Balıkesir merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. Karesi tarımsal ekonomi merkezi olup oldukça işlek yolların kavşağında bulunan bir ulaşım merkezidir. Tarihte genellikle Misya adıyla bilinen ilçe, 13. yüzyılda Karesi Beyliği zamanında kurulmuştur.
Yüzölçümü 742,04 km², nüfusu 2021 yılına göre 185.118'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,43 oy oranıyla AKP'nin adayı Dinçer Orkan olmuştur.
Kepsut
Balıkesir-Dursunbey karayolu üzerinde olan ilçe, üç tarafı Değirmencik, Kille ve Simav Çayı ile çevrilidir ve yarımada görünümündedir. İlçenin güneyinden Balıkesir-Kütahya demiryolu geçer. Kepsut, Balıkesir’e 27 km uzaklıktadır. 1953 yılında Balıkesir merkezin bir bucağı olan konumundan ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Yüzölçümü 907,6 km², nüfusu 2020 yılına göre 22.591'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %60,12 oy oranıyla AKP'nin adayı İsmail Cankul olmuştur.
Manyas
İlçe, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alıp, sanayi kuruluşlarıyla henüz fazla kirlenmemiştir. İlçenin kuzeyinde bulunan Manyas Kuşgölü idari olarak Bandırma ilçesine bağlıdır. 1890 yılında, 3 km kuzeyindeki Kayaca’da bulunan bucak teşkilatının Manyas'a alınmasıyla Bandırma’ya bağlı bucak merkezi olmuştur. 1936 yılının Aralık ayında 3012 sayılı kanunla Balıkesir iline bağlı ilçe merkezi halini almıştır.
Yüzölçümü 627 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.279'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,93 oy oranıyla CHP'nin adayı Tancan Barcin olmuştur.
Marmara Adası
Marmara Adası, Balıkesir ilinin takımadalardan oluşan ilçesidir. Marmara Adası'nı ve çevresindeki küçük adaları kapsar. Adada ilk yerleşme, antik çağda Miletoslularca olmuştur. Adada deniz kolonileri ile bağlanan yerleşim, 15.yüzyıldan itibaren de Türklerle devam etmektedir.
Yüzölçümü 110 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.148'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,84 oy oranıyla AKP'nin adayı Süleyman Aksoy olmuştur.
Savaştepe
Savaştepe Yörük köylerinin çok olduğu ve Yörük kültürünün yoğun yaşandığı bir ilçedir. Yaklaşık 15 köyde Karakeçili Yörükleri yaşar. Bunun dışında Hardal, Kılaz, Yüncü Yörük aşiretlerinin kurduğu köyler vardır. İlçe merkezinin konuşma ağzı da Karakeçili Yörük ağzıdır. Kültürel anlamda Ege yöresinden izler taşır. İlçede çok özgün zeybekler oynanır.
Yüzölçümü 410 km², nüfusu 2021 yılına göre 17.003'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,27 oy oranıyla AKP'nin adayı Turhan Şimşek olmuştur.
Sındırgı
İlçedeki uerleşimin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Sındırgı’nın şehir olarak kuruluşu 18. yüzyılın sonlarında olmuştur. Bölgede 1884 yılında Belediye kurulmuş, 1913 yılında Bigadiç’ten ayrılarak ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 1,387 km², nüfusu 2021 yılına göre 32.661'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,83 oy oranıyla AKP'nin adayı Ekrem Yavaş Halil olmuştur.
Susurluk
İlçe, ayranı ve tostu ile bilinir. Susurluk 1892'de bucak, 1926'da ilçe olmuştur. 5 Eylül 1922 Susurluk’un düşman işgalinden kurtuluş günüdür. Her yıl 5 Eylül'de ''Kurtuluş Bayramı'' törenlerle kutlanmaktadır.
Yüzölçümü 652 km², nüfusu 2020 yılına göre 38.044'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,78 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Nurettin Güney olmuştur.
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