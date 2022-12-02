Balıkesir'in ilçeleri! Balıkesir'in kaç ilçesi var? Balıkesir'in ilçe nüfusları kaç? Balıkesir'in ilçe belediyeleri hangi partiden?

Balya

Balya’nın tarihi; Balya merkezi ve çevresindeki madenlerin tarihi olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana, çinko ve kurşun başta olmak üzere manganez ve linyit madenlerinin işletildiği, bu nedenle Balya’nın sürekli bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Balya maden ve fabrikaların kapatılmadığı zamanlarda çok gelişmiş bir ilçeyken, o zamanlar ''Küçük İstanbul'' edinmiştir.

Yüzölçümü 701 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.658'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,72 oy oranıyla CHP'nin adayı Orhan Gaga olmuştur.