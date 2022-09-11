Balıkçılar sezonun ilk günü umduklarını bulamadılar: Palamuttun tanesi 80 lira

11 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Denizlerde avlanma yasağı 1 eylül tarihinde sona ererken, Ordulu balıkçılar iri boyuttaki palamut balığı ile sezona hızlı başladıklarını söyledi.

“HAVALARIN AÇMASI İLE BİRLİKTE PALAMUT ORDU SULARINA İNDİ”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Sezonun ilk balıkları olan palamudu Perşembe ilçesi Yason açıklarında tuttuk. İlk birkaç gün umduğumuz gibi olmadı fakat havaların açması ile birlikte palamut Ordu mevkilerine indi. Palamutlar da büyük zaten inşallah iyi bir sezon olacak” dedi.

“ŞUAN PAHALI ANCAK HAVALARIN SOĞUMASI İLE UCUZLAR DİYE ÜMİT EDİYORUZ”

Ordu’da balıkçılık yapan Gökmen Ceylan isimli esnaf, palamut balığının bol göründüğünü ancak fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Ceylan, “İnsanların şuanda alım gücü de zayıf, okul ve fındık dönemi de olduğundan balığa zaman ayıramıyor. İlerleyen günlerde inşallah düşeceğini tahmin ediyoruz. Şuanda en bol görülen palamut ve istavrit balığı. Mezgit ile barbun pahalı oldukça pahalı. İlerleyen zamanda bolluk olacağını düşünüyoruz, şuanda sezon daha yeni başladı. Sonrasında inşallah ilerleyecek. Deniz suyunun biraz daha soğuması ile birlikte fiyatlar da düşecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan tezgahlarda palamut balığı boyutuna tanesi göre 20, 50,70 ve 80 TL’den satılırken, istavrit 50, mezgit 50 ve barbun balığı 80 liradan satılıyor.