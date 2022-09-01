Balıklar tezgahtaki yerini aldı
Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle avlanan balıklar tezgahlarda sergilenmeye başlandı.
Av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü.
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı ve Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'ndaki esnaflardan Muammer Arduç, sezonu açtıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Denizlerimizde balık var. Bereketli bir sezon yaşayacağız" dedi.
İlk gün olması nedeniyle balığın henüz az olduğunu kaydeden Arduç, "Bütün motorcular çıkmadı. Şu anda havalar çok sıcak olduğu için az az balık getiriyorlar. Önümüzdeki günler balık çoğalacaktır. Biraz daha hava soğursa balık çoğalacaktır. Denizde çok balık var. Halk da doya doya bu sene balık yiyebilir" diye konuştu.
Arduç, palamut fiyatının bugün 70 ile 75 lira, hamsinin de 60-70 lira arasında olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla bu fiyatların düşeceğini söyledi.
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