Av sezonu geldi çattı ama: Bu sene hamsi yok

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:22

Denizlerde av sezonunun yaklaşmasıyla balıkçılar da hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Av yasağının 1 Eylül'de kalkacak olması üzerine limanlarda yoğun çalışmalar yürüten balıkçıların ise bu yıl hamsiden umudu yok. Önceki sezonda palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar bu sezonda da hamsinin gözükmediğini belirtti. Balıkçı Şükrü Şen, “Bu sene hamsi hiç görünmüyor, olacağı da meçhul. Lüfer, çinekop görünüyor, en fazla palamut görünüyor ama hamsi görünmüyor” dedi.

BALIKÇILARIN EMEKLİLİK TALEBİ

Öte yandan balıkçılık sektöründe çalışanların sigortasının normal meslek grubunda bulunduğundan yakınan balıkçılar, bu mesleğin ağır işçilik sınıfında geçmesini istiyor. Balıkçı Şükrü Şen, “En azından biz icabında 2-3 ay evimize gidemiyoruz, açık denizlere çıkıyoruz. Zor yaşam şartlarımız var, onun için yıpranmayla balıkçılık yapanların da 10-15 yılda emekli olması lazım” ifadelerini kullandı.



