Bandırma’da verimli mutlak tarım arazileri OSB olacak
Gıdada dışa bağımlılığın faturasını yükselen fiyatlarla ödeyen Türkiye, verimli arazilerini kaybetmeye devam ediyor. Balıkesir'de 48 bin dekarlık verimli kuru tarım arazisinde OSB kurma projesi gündeme taşındı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Bezirci köyü ile Şirinçavuş köyü arasındaki daha önce durdurulan 48 bin dekarlık verimli kuru tarım arazisinde organize sanayi bölgesi kurma projesi yeniden gündemde.
Bölgede ağır makine sanayi, organize sanayi bölgesi kurulması fikri ilk 2014 yılında ortaya çıktı. Bölge halkının direnişi ile alan 8 bin dekara düşürüldü. 2020 yılına gelindiğinde 1/50.000
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ile bu alan tekrar artırıldı. Türkiye’de ortalama buğday üretimi 270 kg iken OSB’nin
yapılması planlanan alanda bu üretimin 500-600 kiloları bulduğunu söyleyen köylüler ve Ziraat Mühendisleri Odası projenin bir an önce durdurulmasını istiyor.
NİSANDA TEMEL ATILACAK
Nisan ayında kazma vurulmaya başlanacak alanda proje tamamlanırsa arpa-buğday gibi yurtdışından yüksek maliyetlerle ithal edilen ürünlerin yetiştiği tarım arazileri betonlaşacak ve sanayinin atıklarıyla çevredeki Manyas gölü ve Kuş Cenneti de tehlikeye girecek.
OSB yapılması planlanan alanın 4-5 km ilerisinde Bandırma OSB olduğunu ve onun yanında daha uygun olan çorak araziler bulunduğunu söyleyen Türk Mimar Mühendisleri Odalar Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bandırma Şube Başkanı İbrahim Akbıyık, “Toprak kurulunda ben burayı önerdim arkadaşlara ama nedense inatla kabul edilmiyor. halbuki orası buradan daha büyük. Hazır bir organize sanayi bölgesi olduğu için yol gibi altyapısı da hazır” dedi.
Köylüler ise topraklarında üretim yapmaya devam etmek istediklerini, kente gidip fabrikada işçi olmak istemediklerini belirterek projenin durdurulmasını istiyor.
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