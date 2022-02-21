Tunç Soyer: Tarım üniversitesi kuracağız

21 Şubat 2022 Pazartesi, 17:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle ArtsMap Mikro Destek Fonu’nun lansmanı Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde yapıldı. İki ülke arasında kültürel bağlar kurmayı amaçlayan ArtsMap projesinin tanıtım toplantısı öncesinde Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür ve sanatın yanı sıra tarımsal üretimde de işbirliği çağrısı yaparak, “Yerelde umudu büyütüyoruz” dedi.

İki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliklerinin gündeme geldiği ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer “İzmir’de Hollanda’daki kadar tarım arazisi var. Toprağımız, iklimimiz tarıma çok uygun. İzmir’de bir tarım üniversitesi de kuracağız. Yaptığımız çalışmalarla yerelde umudu büyütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“İZMİR'DEKİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYORUZ”

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise İzmir’e tekrar gelmekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Büyükelçiliğimiz, ING Bank ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çok güzel sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Gelecekte tarımla ve iklim kriziyle ilgili neler yapabileceğimize dair söyleşilere katılacağız. İzmir’de tarım adına yapılan çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HOLLANDALI VE TÜRK SANATÇILAR BİR ARAYA GELECEK”

Ziyaretin ardından Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde ArtsMap Mikro Destek Fonu’nun lansmanı yapıldı. Törende konuşan Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet “ArtsMap yaklaşık bir yıl önce kurulan bir dijital platform. Amacı Hollandalı ve Türk sanatçıları bir araya getirmek. Başkan Tunç Soyer, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi ve dirençli kentler olmak üzere üç ana tema verdi. Bu yılki çağrımızı toplumsal cinsiyet temasıyla yapacağız” diye konuştu.