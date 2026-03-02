Bandırmalı esnaflardan hükümete çağrı: 'O kepenkler inerse...'

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde esnaf ve KOBİ temsilcileri, CHP Bandırma İlçe Örgütü’nün desteğiyle yaşadıkları ekonomik sorunları kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldi. Basın açıklamasında vergi borçları, SGK primleri, banka kredilerine erişim ve e‑haciz uygulamaları öne çıkan başlıklar oldu.

Esnaf adına yapılan açıklamada, kentte gerçekleştirilen ziyaretlerde karşılaşılan tablo şu sözlerle aktarıldı:

Bugün burada, esnafımızın KOBİ’lerin, Bandırma’da ve ülkemizde yaşadığı zorlukları dile getirmek için bir aradayız. Bandırmamızda, esnaf ziyaretlerimizde, her çaldığımız kapıda bir isyan, öfke, bin türlü şikayet ve dertle, karşı karşıya kalmaktayız.

Açıklamada, birçok işletmenin siftah yapmadan kepenk kapattığı belirtilerek, “Esnafımız, siftah yapmadan, dükkanını, iş yerini kapatıyor. Sattığı malı yerine koymakta zorlanıyor. Vergi borçları, prim borçları, banka borçları, piyasa borçları olduğu gerekçesiyle krediye de ulaşamıyor” denildi. Bankalara ve esnaf kefalet kooperatiflerine yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığı ifade edilerek, “Bankaların kapısını çaldığında, esnaf kefaletin kapısını çaldığında, ‘kredi veremeyiz, borcum var’ diyerek kapılar yüzlerine bir bir kapatılıyor” sözleri kullanıldı.

E-HACİZ VE NAKİT AKIŞI VURGUSU

Vergi borçları başta olmak üzere kamu alacaklarına ilişkin e‑haciz uygulamalarının kapsamı da eleştirildi. Açıklamada, “Uygulamada borcun tahsilini kolaylaştırmak yerine; esnafın banka hesaplarının topyekün bloke edilmesi, günlük ticareti çevirmek için zorunlu olan nakit akışının kesilmesi ve hatta borcunu ödemek amacıyla hesaba yatırdığı paranın dahi blokeye takılması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir” denildi.

Bu durumun tedarikçi ödemelerinden kiraya, personel giderlerinden faturalara kadar birçok kalemde aksamalara yol açtığı savunuldu. Çek ve senet zincirinin kırıldığı, bazı işyerlerinin faaliyetinin durma noktasına geldiği ifade edildi.

Esnaf temsilcileri, borcunu kapatmak için mal varlığını satmak isteyenlerin de hacizler nedeniyle satış imkânının daraldığını belirterek, krediye erişimde SGK ve vergi borcu engelleriyle karşılaşıldığını kaydetti. Yapılandırma ve taksitlendirme imkânlarının yetersiz olduğu vurgulanarak, “ödemeyi teşvik eden, ticari hayatı kilitlemeyen, orantılı ve uzun vadeli bir yapılandırmanın acilen hayata geçirilmesi” talep edildi.

KÜÇÜK ESNAF SAYISINDA DÜŞÜŞ İDDİASI

Açıklamada, hükümetin sıkı para politikaları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve zincir marketlerle internet satış platformlarının yarattığı rekabet koşullarının küçük ölçekli işletmeleri olumsuz etkilediği öne sürüldü. Dezenflasyon programının esnaf sayısına olumsuz yansıdığı ve banka hesaplarına konulan blokelerin kapanan işyeri sayısını artırdığı iddia edildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine atıf yapılan açıklamada, 2026’nın ilk ayına ilişkin istatistiklerde yeni işyeri sayısının geçen yılın altında kaldığı ve kapanan işyeri sayısında artış gözlendiği belirtildi. 2025 yılında 120 bin 423 esnafın faaliyetini sonlandırdığı ifade edildi.

Basın açıklamasında, pazarcılar, kağıt toplayıcıları, simitçiler, çiçekçiler ve gündelik çalışanların da ekonomik zorluklar yaşadığı dile getirildi. Basit usulden gerçek usule geçişin küçük esnafa ağır yük getirdiği savunularak, özellikle kendi emeğiyle üretim yapan ve aile bütçesine katkı sunan kadın girişimcilerin bu süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi.

Esnaf temsilcileri açıklamanın sonunda hükümete çağrıda bulunarak, “Vergi, BAĞ-KUR ve sigorta borçlarını, bir an önce yapılandırın. Sicil affını getirin. Esnafın nefes alması için düşük faizle kredi ihtiyaçlarını karşılayın. Küçük esnaf için gerçek usulde kolaylıklar yapın. Çalışanlar için asgari ücrette esnafı destekleyin. Eğer, küçük esnafımızı batırırsak, o kepenkler inerse, bir daha çalacak kapı bulamayız” ifadelerini kullandı.