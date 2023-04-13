Banka raporlama standartlarına esneklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 2018'de kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamında esnekliğe gitti.

Reuters
Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:08
Banka raporlama standartlarına esneklik
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 Bankaların kredi bakiyesi belirli bir tutarın üzerinde olan şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) aylık raporlama yapmasına ilişkin kurallar esnetildi.

TCMB dün tarihli bankalara gönderdiği yazıya göre, "Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi."

Belge ile aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirildi.

DEPREM İLLERİNDEKİ FİRMALAR MUAF TUTULDU

Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ertelendi.

Ayrıca deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.

Son olarak TCMB yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresini de 30 Haziran 2023'e uzattı.

TCMB şirketlerin döviz pozisyonuna ilişkin bugün gevşettiği raporlama zorunluluğunu 20 Mart'ta getirmişti.


TCMB Kredi döviz

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