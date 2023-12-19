Bankacılar açıkladı: Merkez Bankası’nın rezervlerinde yeni rekor

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:22

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:22

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı 8 Aralık ile biten hafta 141.37 milyar dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 15 Aralık haftasında 1.1-1.3 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesapladı. Hesaplamalara göre toplam rezerv 142.5-142.7 milyar dolar bandında yeni tarihi zirvesine yükselecek.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi haziran ayından bugüne devam ediyor. İhracatçı kuruluşların döviz gelirlerinin belirli bir oranını TCMB'ye satma zorunluluğu ve başlayan yabancı fon akışı da rezerv artışını destekliyor.

TCMB bu dönemde politika faizini de yüzde 8.5'ten yüzde 40'a çıkarması da TL'nin çekici hale gelmesini sağladı.

İlgili veriler TCMB analitik bilanço verilerinden ve öncü göstergelerden hesaplanabiliyor. Resmi veriler Perşembe günü 1430'da açıklanacak.