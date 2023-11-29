Kira fiyatları ne zaman düşecek? TCMB Başkanı Erkan tarih verdi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:39

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:39

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasının sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümenin önündeki en büyük riskin varlık fiyatlarındaki oynaklık olduğunu aktaran Erkan, "Önceliğin dezenflasyon olması son derece önemlidir. Enflasyonla mücadelenin ilk koşulu, ortak algı ve farkındalıktır" dedi.

Erkan, öngörülebilir enflasyon patikasının toplumun geneli ve fiyat koyucular tarafından kabul ve itibar görmesinin önemli olduğunu vurguladı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

MB Başkanı Gaye Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır. Enflasyon patikası gösterge olarak kabul görmediği oranda dezenflasyonun maliyeti artacak. Enflasyonun, patika yakınında gerçekleşmesi amacından taviz verilmeyecek. Enflasyon beklentilerinde iyileşme işaretleri belirmeye başladı. Fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarında uzun aradan sonra fiyat indirimleri görülmeye başlandı."

KİRALAR İÇİN TARİH VERDİ

Erkan, büyükşehirlerde kiralık ev ilanı fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri aldıklarını, kira ve eğitimde dezenflasyonun 2024 sonu ve 2025’te daha hissedilir hale geleceğini dile getirdi.

Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Altın, döviz ve gayrimenkul fiyatları üzerindeki baskı yavaşlayacak" ifadesini kullandı.

"TL'YE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ"

MB Başkanı Gaye Erkan şunları kaydetti:

"Reeskont kredilerinin yüzde 75'inin firmalara ilave teminat maliyeti oluşturmadan verilmesini hedefliyoruz. Bu konuda önemli mesafe kaydedildi. Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz."

Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğine inandıklarını belirterek "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz" dedi.